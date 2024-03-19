Враг не отказался от захвата Купянска, несмотря на провал к "выборам" – ВСУ

На Лимано-Купянском направлении, несмотря на отсутствие "результатов" к "выборам" президента РФ, враг держит группировку войск, около 100 000 военнослужащих. Они могут продолжать штурмы, заявил в эфире телемарафона представитель бригады "Стальная Граница" Иван Шевцов, сообщает Лига.net.

Шевцов отметил, что у россиян был "дедлайн до 15 марта" – захватить Купянск, Купянск-Узловой и выйти на рубеж левого берега реки Оскол, чтобы "показать какие-то результаты перед "выборами" президента в Российской Федерации".

Однако он отметил, что ни на один клочок они не продвинулись, но от своих намерений не отказались. Сейчас Вооруженные Силы Украины ожидают продолжения тех же действий.

Военный отметил, что сейчас на направлении остается та же группировка войск – около 100 000 военных и большое количество техники.

Спикер рассказал, что в течение 2024 года на участке, который держит бригада, останавливали две попытки прорыва ДРГ. Цель групп – уничтожение инфраструктуры, подрывные работы, подчеркнул он.