КНДР применила на учениях сверхбольшие РСЗО, которые может передать РФ

Армия Северной Кореи провела обучение, впервые применив артиллерийские 600-мм реактивные системы залпового огня.﻿ Об этом говорится в сообщении государственного Центрального агентства новостей Кореи, пишет Виктор Кузнецов, Деловая столица.

Агентство пишет, что находившийся на стрельбах председатель КНДР заявил, что пушки такого типа должны быть в постоянной готовности "к разрушению столицы и структуре военных сил врагов". По его словам, новые РСЗО имеют миссию "по прекращению и сдерживанию вероятности войны".

Кроме того, южнокорейское агентство Yonhap отмечает, что 18 марта южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из районов, расположенных вблизи Пхеньяна, и они пролетели около 300 км в сторону Восточного моря. По мнению экспертов, КНДР могла применить сверхбольшие реактивные системы залпового огня KN-25, говорится в сообщении.

Отмечается, что баллистические ракеты малой дальности КN-25 – из того же семейства оружия, которое Пхеньян передал стране-агрессору России для атак на Украину. Южнокорейский министр обороны Шин Вон Сок высказал предположение, что на учениях могли проводить финальную проверку производительности перед экспортом в РФ.