В ЕС предлагают использовать 90% доходов от активов РФ на оружие для Украины

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил 19 марта, что будет предлагать ЕС использовать 90 процентов доходов от российских активов, замороженных в Европе, на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира, сообщает Радио Свобода.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил журналистам в Брюсселе, что предложит перечислить оставшиеся 10% в бюджет ЕС и использовать их для повышения мощности украинской оборонной промышленности.

По словам Борреля, он подаст предложение странам-членам ЕС 20 марта, в преддверии саммита Евросоюза, который начнется на следующий день.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил 19 марта, что будет предлагать ЕС использовать 90 процентов доходов от российских активов, замороженных в Европе, на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил журналистам в Брюсселе, что предложит перечислить оставшиеся 10% в бюджет ЕС и использовать их для повышения мощности украинской оборонной промышленности.

По словам Борреля, он подаст предложение странам-членам ЕС 20 марта, в преддверии саммита Евросоюза, который начнется на следующий день.

Сообщается, что предложения, нуждающиеся в поддержке всех стран-членов ЕС, предусматривают применение налога на непредвиденную прибыль, полученную от иммобилизованных резервов, с целью использования примерно трех миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития его оборонной промышленности.

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, преимущественно в виде ценных бумаг и наличных денег, были заблокированы странами «Группы семи», ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

Финансирование стало особенно важным в то время как Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а около 60 миллиардов долларов помощи от США остаются заблокированными в Конгрессе.

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