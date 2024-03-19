В ЛСР назвали условие переброски войск Путина из Украины

Если операция по прорыву границы РФ в Белгородской и Курской областях российскими добровольцами и дальше будет продолжаться такими темпами, то Путину придется перебрасывать войска с фронта.﻿ Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь", пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость Путину забирать силы с поля боя в Украине, чтобы сдерживать рейд, "Цезарь" отметил большие потери оккупантов.

"Мне неизвестно, сколько еще будет продолжаться наша операция. На текущий момент, за неделю полторы тысячи мы отправили в госпитали и могилу. Мы знаем, что группировка (путинской армии - ред.) на этом участке насчитывала до 30 тысяч человек" , - утверждает заместитель командира ЛСР.

По его словам, понятно, что в бою участвует не более половины из этого количества. Остальные занимаются логистикой, обеспечением, ремонтом и т.д.