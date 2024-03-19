Путин заявил, что попытки прорыва ДРГ через границу РФ провалились

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта заявил, что российские войска провалили попытки "прорыва диверсантов через границу". Свое заявление он сделал после того, как утром была анонсирована эвакуация девяти тысяч человек из Белгорода и ряд других населенных пунктов области, сообщает Зеркало недели.

На самом же деле столкновения в Белгородской и Курской областях продолжаются.

Во время выступления Путин утверждал, что «в последнее время многое сделано для укрепления государственной границы РФ», особенно в зоне боевых действий, а пограничные отряды укомплектованы дополнительным личным составом, современным оружием и техникой.

«Результаты мы видим – все попытки прорыва на нашу территорию диверсионных банд, состоящие из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого отребья, все эти попытки провалились» , - заявил он.

При этом хозяин Кремля, организовавший себе «молниеносную» победу на «выборах», возмутился, что «власть Киева при поддержке Запада перешла к террористическим методам, в том числе обстрелам мирных городов и покушениям на представителей власти».

«Недавние провокационные заявления западных структур о возможностях терактов в России были нацелены на устрашение и дестабилизацию общества» , - добавил он.

Путин поручил ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами усилить антитеррористическую работу по всем направлениям и «не забывать предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности, где бы они ни находились».

Напомним, легион «Свобода России», Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон в ночь на 12 марта пересекли украинско-российскую границу и вошли в несколько областей РФ. В частности, они взяли под контроль некоторые приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что все эти формирования действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России.

Утром 19 марта Российский добровольческий корпус заявил о боях за село Козинцы Белгородской области, а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о планах эвакуации детей.