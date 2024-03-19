Представитель Китая провел встречу с политическим лидером ХАМАС

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что его посланник Ван Кэцзянь общался с политическим лидером ХАМАС Исмаилом Хания, это была первая встреча между китайским чиновником и представителем ХАМАС после 7 октября, сообщает Укринформ.

Во время встречи, состоявшейся в воскресенье в Катаре, Ван Кэцзянь и Хания "обменялись мнениями по конфликту в секторе Газа и по другим вопросам", сообщили в министерстве иностранных дел КНР.

На встрече Хания говорил о "необходимости быстрого прекращения агрессии и массовых убийств", а также о том, что израильские военные должны выйти из сектора Газа и о "достижении политических целей и стремлений по созданию независимого палестинского государства".

В прошлую среду Ван Кецзянь посетил Западный берег Иордана и встретился с министром иностранных дел Палестины Риядом Аль-Малики, сообщило китайское министерство.

Ван Кэцзянь сказал Аль-Малики, что Китай "глубоко обеспокоен" войной и тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа и прилагает все усилия, чтобы "обеспечить прекращение огня и защиту гражданского населения".

Затем посланник КНР посетил Израиль в прошлый четверг и встретился с Хагаи Шагриром, руководителем Азиатско-Тихоокеанского бюро МИД Израиля.

Ван Кэцзянь сказал израильским официальным лицам, что приоритетом должно быть "всеобъемлющее прекращение огня, прекращение войны, гарантия гуманитарной помощи и защита гражданских лиц", повторив призывы к решению об образовании двух государств.

Ван Кэцзянь стал первым китайским дипломатом, совершившим поездку в Израиль с начала войны с ХАМАСом.