СМИ: Экспорт нефти из России растет несмотря на атаки украинских дронов

В России, несмотря на атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру, растет экспорт нефти. В марте РФ увеличит экспорт на 200 тысяч баррелей в день, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нападения, вероятно, сократят переработку российской нефти на 300 тысяч баррелей в день, в дополнение к плановым ремонтным закрытиям" , - написали аналитики JP Morgan в своей записке.

Однако, по их данным, снижение объемов первичной переработки нефти приведет к увеличению ее экспорта.

Россия увеличит экспорт нефти через свои западные порты в марте почти на 200 тысяч баррелей в день.