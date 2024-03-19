Германия закажет у США крылатые ракеты на замену Taurus – Bild

Правительство Германии начало процесс заказа 75 новых крылатых ракет JASSM-ER в Соединенных Штатах. Ссылаясь на данные издания Bild, сообщает Европейская правда.

По информации издания, эта закупка может заменить существующие ракеты Taurus в долгосрочной перспективе и происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительства США в приобретении истребителей F-35 и связанных с ними ракет.

Закупочная цена за весь пакет составляет более 8 млрд евро, говорится в материале.

Как указывает издание, вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", но процесс закупки JASSM затянулся.

По данным Bild, официальный контракт на закупку ожидают осенью этого года.

Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью: в 2018 году авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Асада в Сирии.

Как сообщалось, публикация СМИ некоторых деталей обсуждения в немецком Бундестаге по поводу потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием по выдаче тайны против участников встречи.