Минфин: В феврале расходы госбюджета выросли на 45%

В феврале расходы из госбюджета составили 274,6 млрд гривен. Это на 45,3% больше, чем в январе этого года (в январе по данным Минфина они составляли 150,2 млрд грн), сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"За январь - февраль 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 424,8 млрд грн. В том числе в феврале было потрачено 274,6 млрд гривен" , - говорится в сообщении.

В структуре расходов больше всего направлено:

179,9 млрд грн - на оплату труда с начислениями (в том числе в феврале - 104 млрд грн) или 42,3 % от общего объема расходов, потраченных за январь - февраль 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 137,4 млрд грн (в феврале - 80 млрд грн);

55 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг (в феврале - 45,8 млрд грн) или 13% от общего объема расходов. В том числе:

21,7 млрд грн - для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

22,3 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

89,5 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале - 47,6 млрд грн) или 21,1% от общего объема расходов. В том числе:

42,5 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

23 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

9,4 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

35,6 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в феврале - 26,1 млрд грн) или 8,4% от общего объема;

23,7 млрд грн - на трансферты местным бюджетам (в феврале - 11,9 млрд грн) или 5,6% от общего объема.