Politico: Республиканцы хотят оформить часть помощи Украине в виде кредита

Члены Республиканской партии в Конгрессе США всерьез стали рассматривать вариант оформления части помощи Украине в форме кредита, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

"Идея циркулирует уже несколько недель, вдохновленная недавними заявлениями бывшего президента Дональда Трампа о том, что всю иностранную помощь США, не только Украине, должны предоставлять в долг, а не напрямую" , - говорится в материале.

Отношение к идее в Палате представителей

Также издание пишет, что вариант с кредитом серьезно воспринимается и в Палате представителей, где голосование за помощь Украине застопорилось на несколько месяцев.

Некоторые республиканцы подхватили эту идею и предложили ее спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Спикер, по словам людей, знакомых с переговорами, посоветовал им составить предложение, проверить почву вместе со своими коллегами из Республиканской партии. А уже потом, если конференция одобрит, приступить к реализации.

Кто мешает одобрению помощи Украине

Есть надежда, что вариант кредита может стать жизнеспособной альтернативой для республиканцев, которые уже несколько месяцев запутываются в этом вопросе.

Во время дебатов сторонники оборонной политики, решившие не позволить диктатору Владимиру Путину победить Украину, столкнулись с консерваторами-трампистами, которые отвергают идею отправки денег Украине, когда граница с США все еще "находится в руинах", а госдолг превышает 34 триллиона долларов.

Какую идею предлагают республиканцы

Издание пишет, что члены Республиканской партии думают о структурировании кредитного соглашения.

Ранее президент Джо Байден запросил для Украины 60 миллиардов долларов, хотя большая часть этих денег будет возвращена обратно в американскую оборонно-промышленную базу. Оружие в конечном итоге будет отправлено в Украину, но деньги поддержат американские рабочие места и нарастят потенциал американского арсенала.

А около 12 миллиардов долларов пойдут непосредственно в Украину. Республиканцы утверждают, что если взять эту сумму и превратить ее в своеобразный беспроцентный кредит, то это не только позволит получить крайне необходимую помощь на передовой, но и успокоит Трампа и порадует электорат Республиканской партии.

Демократы могут согласиться на этот вариант

Politico пишет, что некоторые республиканцы находятся в контакте с окружением Трампа, чтобы посмотреть, смогут ли они добиться от бывшего президента одобрения этой идеи.

"Если это так, республиканцы могли бы попытаться назвать этот пакет беспроигрышным: поддержка американской оборонной промышленности и новый прецедент предоставления иностранной помощи в виде кредита, а не подарка, как того требует их вероятный кандидат" , - пишет издание.

Однако неясно, поддержат ли этот план члены Демократической партии США. Ведь ранее часть из них возражали против идеи предоставления помощи Украине в виде кредита.

А лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на прошлой неделе отнесся с пренебрежением к этой идее, предположив, что принятие законопроекта Палаты представителей и получение помощи займет слишком много времени. Однако все-таки республиканцы думают, что в конечном итоге демократы согласятся на этот вариант.

Помощь Украине от США

Напомним, в США уже несколько месяцев не могут предоставить финансирование новой помощи Украине. Соответствующий законопроект "застрял" в Конгрессе.

Недавно Сенат США поддержал выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Для того, чтобы такой законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали в Палате представителей США.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование. Он хочет, чтобы помощь Украине рассматривали в привязке к деньгам на защиту границ от мигрантов.

При этом республиканцы Палаты начали разрабатывать собственный законопроект о помощи Украине. Он предусматривает выделение части невоенной помощи в форме кредита.

Также вчера сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон сейчас ищет варианты, как обеспечить принятие Конгрессом нового пакета американской помощи Украине. Вариантом может быть предоставление пособия в виде беспроцентного кредита, а не в форме гранта, как это было раньше.