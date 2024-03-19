Кулеба рассказал о ходе диалога с Венгрией после встречи с Сийярто

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с Венгрией по поводу проблемных вопросов двусторонних отношений продолжается, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга с представителями более 160 СМИ из 65 стран мира.

"В настоящее время встречи с Петером (Сийярто) нет в моем графике, но мы разговариваем, мы знаем друг друга некоторое время, мы оба сделали много для нормализации отношений между Украиной и Венгрией", – отметил он, отвечая на вопрос о возможной встрече с венгерским коллегой.

Он вспомнил о встрече в Ужгороде в конце января.

"Мы запустили тогда двусторонний трек для решения наиболее проблемных вопросов в наших отношениях. Разговоры продолжаются. Петер представляет Венгрию, а я и глава Офиса президента Андрей Ермак – Украину.

Наша позиция проста – мы хотим решить двусторонние проблемы на двусторонней основе. Мы преданы этой цели и мы делаем шаги вперед", – сказал Кулеба.

Он также выразил надежду, что Венгрия не будет блокировать связанные с Украиной шаги на уровне ЕС и НАТО, поскольку "мы предоставили заверения в том, что хотим решить проблемы на двусторонней основе и мы работаем над этим".

Напомним, в конце января глава ОП вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто провели переговоры в Ужгороде. На прошлой неделе Ермак и Сийярто провели разговор и анонсировали встречу.

Ермак утверждал, что они показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне. Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.