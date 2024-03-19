Депортация детей из Херсона: двум соратницам Путина объявили подозрение

Двум соратницам российского "президента" Владимира Путина объявили подозрение за причастность к депортации детей из Херсона, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой — супруги главы фракции в Федеральном собрании России Сергея Миронова.

Фигурантки входят в близкое окружение Путина и причастны к депортации украинских детей из временно захваченных регионов нашего государства.

По данным следствия, в период оккупации Херсона злоумышленницы принудительно вывезли в Россию двух несовершеннолетних воспитанников местного дома ребенка.

Правоохранители уточнили, что речь идет о новорожденной девочке и двухлетнем мальчике. Чтобы "осмотреть" детей перед депортацией, Лантратова и Варламова прибыли в областной центр под предлогом "официального визита" представительниц РФ.

Тогда они наведались в городской детдом, из которого вывезли двух малышей в Москву вроде бы для оздоровления в российских медучреждениях.

Расследование установило, что депортированные дети не имели физических недостатков и не нуждались в медицинском вмешательстве.

После деоккупации Херсона стражи порядка провели обыски в доме ребенка, где обнаружили фиктивные документы о вывозе несовершеннолетних в РФ с подписями Лантратовой и Варламовой.

На основании собранных доказательств следователи сообщили обеим фигуранткам о подозрении по факту "нарушения законов и обычаев войны, принудительного индивидуального или массового переселения, или депортации находящихся под защитой лиц с оккупированной территории на территорию оккупационного государства, совершенного по предварительному сговору группой лиц".