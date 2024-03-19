Остин: Помощь Украине от США зависит только от решения Конгресса

Предстоящая помощь Украине от Соединенных Штатов Америки зависит только от решения Конгресса, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по результатам заседания в формате "Рамштайн".

По его словам, он видит, что украинские военные уверены, что смогут и дальше защищать Украину. Однако в этом вопросе многое зависит от того, какую помощь они получают. В частности, речь об амуниции и помощи для обороны.

"Здесь хочу добавить, что мы будем надеяться, что в скором времени будет принят очередной пакет помощи Украине. Конечно, мы понимаем насколько важно то, что США дает Украине. Мы видим и верим с оптимизмом, что следующие шаги будут приняты. Но вы знаете, что все это зависит от Конгресса. Нельзя делать прогнозы, но я буду продолжать сотрудничать с коллегами для того, чтобы это стало возможно" , - сказал Остин.

Проблемы с помощью США для Украины

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продления поставок оружия. Причиной является позиция части конгрессменов республиканцев, отказывающихся выносить на голосование и утверждать документ.

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам в 96 млрд долларов, но без комплекса защиты южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование нижней палаты Конгресса.

Кроме того, Джонсон заявил, что Палата представителей разблокирует законопроект о помощи Украине, но документ будет существенно отличаться от принятого Сенатом пакета на 95 млрд долларов. В частности, помощь нашей стране будет предоставляться по программе займа или кредитования.

12 марта администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

В Белом доме отметили, что этих средств хватит на закупку вооружений для ВСУ всего на две недели.