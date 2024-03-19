Пентагон запустил веб-сайт по надзору за американской помощью для Украины

Офис генерального инспектора Пентагона во вторник запустил новый веб-сайт, чтобы предоставить американцам больше информации о надзоре за американским оружием и оборудованием, предоставляемым Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Hill.

Новый веб-сайт, запущенный в координации с Офисом генерального инспектора Государственного департамента США и Агентством США по международному развитию, появился в то время, когда республиканцы в Конгрессе продолжают задерживать новое финансирование для Украины и ставят под сомнение надлежащий учет оружия, поставляемого в страну.

В заявлении генинспектора Пентагона отмечается, что веб-сайт предоставляет ресурсы и информацию о работе, которую проводят более 20 надзорных ведомств США, известных как Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной, чтобы гарантировать, что помощь Украине не будет использована не по назначению.

На сайте также размещена контактная информация, по которой можно сообщить о любых обвинениях в мошенничестве, растрате или нецелевом использовании помощи Украине.

Как отметил в своем заявлении заместитель генерального инспектора Пентагона Роберт Сторч, веб-сайт является "удобным универсальным ресурсом для людей, которые могут узнать больше о наших широких усилиях в рамках надзорного сообщества по надзору за использованием средств налогоплательщиков для реагирования США на ситуацию в Украине".

Веб-сайт имеет приветственную страницу с видеороликом, описывающим усилия Межведомственной рабочей группы по надзору за Украиной, а также вводную информацию о войне в Украине и поддержке со стороны США.

На сайте также размещены информационные бюллетени о том, сколько США предоставили помощи Украине с момента вторжения России в 2022 году – 113,4 миллиарда долларов, а также подробная информация о надзорных проектах ведомств, призванных обеспечивать защиту от нецелевого использования оружия.

Республиканцы уже давно задают вопросы относительно миллиардов долларов, которые направляются в Украину, в том числе относительно того, осуществляется ли надлежащий надзор за этими средствами. Офис Сторча обнаружил некоторые проблемы с отслеживанием помощи Украине, но не нашел вопиющих проблем расточительства, мошенничества или нецелевого использования.

Диана Шоу, исполняющая обязанности генерального инспектора Государственного департамента США, заявила, что "надзор за Украиной является нашим приоритетом номер один", приветствовав новый веб-сайт как новый инструмент, "который поможет информировать американских налогоплательщиков".

"Мы рады, что этот важный ресурс – централизованный веб-сайт, который демонстрирует впечатляющий объем и широту нашего общегосударственного надзора за реакцией США на беспрецедентную войну России в Украине – теперь доступен для наших заинтересованных сторон", – говорится в заявлении Шоу.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать военные усилия Украины против России, в то время как Конгресс США продолжает тормозить финансирование для Киева.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.