Трамп назвал условие, при котором США не будут выводить из НАТО

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Politico.

В интервью своему приятелю, экс-главе партии Brexit Найджелу Фараджу для телеканала GB News, он подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" американской поддержкой.

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", – сказал Трамп.

На прямой вопрос, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, если подвергнутся нападению, он ответил утвердительно.

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – отметил Трамп.

На вопрос Фараджа, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", кандидат в президенты США от республиканцев также ответил утвердительно.

"Да. На 100 процентов", – заявил Трамп.

Недавно Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

В этом году, кроме того, европейские члены Альянса совместно впервые будут тратить в среднем более 2% ВВП на оборону.