В части Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

На юге, востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки баллистикой, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ.

Сообщение об угрозе начало распространяться примерно в 20:00.

По информации ВС, для областей, в которых объявлена воздушная тревога, существует угроза применения баллистического вооружения.

О взлете истребителей в РФ не сообщается.

Что предшествовало:

Во вторник воздушная тревога уже звучала в Украине. Из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ под угрозой были все области страны. Тревога продолжалась с 16:10 до 16:45.