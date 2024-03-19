Умеров после "Рамштайн" анонсировал боеприпасы и ракеты для ПВО

Министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам заседания "Рамштайн-20" сообщил, что Украине предоставят больше боеприпасов и ракет для ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Умеров в Facebook.

Министр, в частности, сообщил о встрече 18 марта в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров. Там украинская делегация представила план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны.

Также украинская команда обсудила с министром обороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойные средства поражения.

"В ходе сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, необходимые для отпора агрессора.

ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен Министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача - обеспечить преимущество Украины в воздухе".

Также Умеров сообщил, что Украина работает над тем, что получить как можно быстрее самолеты F16 из США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией.