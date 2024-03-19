Зеленский: Переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться в июне

Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться уже в июне 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении.

Как рассказал Зеленский, он провел сегодня разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Была обсуждена оборонная поддержка Украины и отношения с Евросоюзом.

"Готовимся к заседанию Европейского совета. И к важным европейским решениям в этом году. Экономическим, в частности, по продолжению либерализации торговли Украины с Евросоюзом – это один из жизненно важных элементов нашей устойчивости во время защиты от российской агрессии. И политические решения тоже готовим. В частности, для нас в Украине и для всей Европы принципиально, чтобы реальные переговоры по членству Украины начались в июне, без задержек. И это будет правильный политический сигнал, что Европа достаточно крепкая и точно не подвергнется российскому давлению" , - сказал Зеленский.

Процесс вступления Украины в Евросоюз

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически, переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Как ранее заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.