В Бельгии показали видео с учений украинских военных на F-16

Власти Бельгии показали видео с учений украинских военных на самолетах F-16. На кадрах показательны полеты на западных истребителях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Beldefnews.

На опубликованном видео показан украинский военный, который ответственен за ремонт и оснащение F-16.

"Моя задача – эксплуатация и организация полетов. Определение самолетов на смене и людей, которые будут обслуживать технику" , – рассказал украинский военный.

Также на видео показаны полеты других бойцов. Следует заметить, что Бельгия решила отправить в Данию 50 своих солдат и два самолета для обучения украинских военных на F-16. Они пробудут там восемь недель.

F-16 для Украины

В августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для того чтобы поставки начались, необходимо, чтобы украинские пилоты и обслуживающий персонал прошли обучение, а Украина подготовила инфраструктуру.

Недавно бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

А The New York Times писало, что двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.