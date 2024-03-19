Шольц раскритиковал споры о поддержке Украины со стороны Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал споры, которые ведутся в последние недели по поддержке Украины со стороны Германии и, в частности, поставки крылатых ракет Taurus, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает DPA.

По его словам, эту дискуссию не понимают за пределами Германии, которая является вторым по величине поставщиком оружия в Украину. Это нужно признать, добавил он.

"Дебаты в Германии являются бессмысленными. Это стыдно для нас как для страны", – заявил Шольц.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус в эфире радиостанции Deutschlandfunk предупредил, что дебаты о ракетах Taurus затмевают насущные оборонные потребности Украины.

"Эта дискуссия была доведена до крайности в течение нескольких месяцев. Не нужно было доходить до того, чтобы исключить ее раз и навсегда. Впрочем, я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других сферах является более важной", – убежден он.

По его мнению, достаточное количество артиллерийских боеприпасов, ракетная артиллерия большей дальности и противовоздушная оборона – это на самом деле экзистенциальные вопросы для Киева.

Как сообщалось, публикация СМИ некоторых деталей обсуждения в немецком Бундестаге относительно потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием о выдаче тайны против участников встречи.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online. Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.