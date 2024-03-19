Минобороны планирует открыть в первом полугодии 27 центров рекрутинга

В Министерстве обороны Украины заявили, что планируют открыть в первом полугодии 2024 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Минобороны, уполномоченный Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

"Здесь будут предоставлять простые ответы на такие вопросы, как: какие части, какие должности в части, где я буду служить? Будет ли учтена моя профессия, мой опыт, мое состояние здоровья? Мы сделали этот процесс максимально прозрачным и и будем расширять географию.

В I полугодии 2024 года запланировано открытие 27 таких центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах".

В ведомстве отмечают, что центр будет работать как консультативно-информационный офис, который при необходимости будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Сил обороны.

Один из таких центров 19 марта был открыт в Запорожье. В нем будут работать два гражданских сотрудника, которые, по словам Минобороны, не могут выдавать повестки о мобилизации, поэтому их функция будет сугубо коммуникативна.

Центр в Запорожье предлагает ряд вакантных мест, в частности, в подразделениях сил ТРО, Нацгвардии, Морской пехоты.

"Наибольший запрос наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT и других категорий профессий, чьи знания и умения нужны в Силах обороны государства".