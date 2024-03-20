ISW: Путин хочет продемонстрировать поддержку режима силовиками
По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин в первую очередь апеллирует к ФСБ, чтобы подчеркнуть, что его режим якобы имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности, сообщает Украинская правда.
Путин представил Федеральную службу безопасности как ключевого гаранта безопасности и суверенитета России после своей так называемой "победы" на "президентских выборах", что, вероятно, свидетельствует о том, что российские спецслужбы и силовики (российские силовики с политическим влиянием) и в дальнейшем будут представлять его основную поддержку во время его пятого президентского срока.
Свою первую большую речь после "победы" на "выборах" Путин произнес на заседании коллегии ФСБ 19 марта и похвалил сотрудников службы за "обеспечение безопасности и суверенитета России".
Эксперты отмечают: апеллирование Путина к функциям ФСБ, вероятно, имели целью напомнить его внутреннему электорату, что его режим имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности, который Кремль пытается расширить с начала полномасштабного вторжения, особенно после неудачного мятежа "группы Вагнера" в июне 2023 года.
Примечательно, что один из самых больших вызовов стабильности путинского правления исходил от силовика, покойного финансиста "Вагнера" Евгения Пригожина, и Путин, вероятно, стремится продемонстрировать, что российские силовики прочно объединены в поддержке его пятого президентского срока и его военных усилий в Украине.
"Путин, который сам является бывшим офицером КГБ, возможно, подчеркивает, что ФСБ является организацией, которая пользуется его благосклонностью, хотя диктатор традиционно натравливает российские спецслужбы и силовиков друг на друга, чтобы они соревновались за его поддержку и не давали ни одной отдельной структуре накопить слишком много власти", - отмечают в отчете.
Ключевые выводы ISW за 19 марта
- Путин представил ФСБ как ключевого гаранта безопасности и суверенитета России после своей так называемой "победы" на "президентских выборах", что, вероятно, свидетельствует о том, что российские спецслужбы и силовики и в дальнейшем будут представлять его основную поддержку во время пятого президентского срока.
- Россия продолжает усилия по созданию коалиции в противовес Западу, развивая двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем.
- Как сообщается, Центральный банк Армении запретит использование российской национальной платежной системы "Мир", чтобы предотвратить попадание Армении под вторичные санкции США.
- Пророссийские силы в Молдове продолжают поддерживать более широкие гибридные усилия Кремля по дестабилизации в стране.
- Европейские партнеры продолжают прилагать усилия, чтобы выступить с важными инициативами по оказанию военной поддержки Украине.
- Российские военные подтвердили, что командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заменил адмирала Николая Евменова на должности исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ России.
- Недавно российские войска совершили подтвержденное наступление под Авдеевкой 19 марта.
- Председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил 19 марта, что российские военные не будут увеличивать количество призывников во время предстоящего полугодового весеннего призывного цикла по сравнению с предыдущим осенним призывным циклом 2023 года.
- Кремлевские чиновники продолжают принимать непосредственное участие в незаконном вывозе украинских детей на другие оккупированные Россией территории Украины и депортации украинских детей в Россию.