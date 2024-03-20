В Белом доме обвинили Трампа в антисемитизме

Эксп-резидент США Дональд Трамп заявил, что голосующие за демократов евреи "ненавидят Израиль" и "ненавидят свою религию". В Белом доме назвали это "мерзкой и безумной антисемитской риторикой".﻿ Об этом сообщает The Guardian, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

В ходе интервью Трампа спросили об усилении критики со стороны демократов военных действий Израиля в Газе, в результате которых погибли более 30 000 палестинцев.

"Я думаю, что они ненавидят Израиль. И Демократическая партия ненавидит Израиль" , – сказал Трамп.

Он добавил:

"Любой еврей, голосующий за демократов, ненавидит свою религию. Они ненавидят все, что касается Израиля, и им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен".

В своем заявлении представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал: "Президент Байден твердо держится своей позиции, когда дело доходит до мерзкой и безумной антисемитской риторики. Поскольку антисемитские преступления и акты ненависти выросли во всем мире - среди них самое смертоносное нападение, совершенное против евреев со времен Холокоста – лидеры обязаны называть ненависть тем, чем она есть, и объединить американцев против нее" .

Бейтс упомянул митинг белых националистов в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, после которого Трамп заявил, что обе стороны противостояния "очень хорошие люди".