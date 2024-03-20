Данилов заявил, что РФ будет деколонизирована уже "в ближайшее время"
Странам Запада нужно готовиться, поскольку полная деколонизация Российской Федерации состоится "в ближайшее время". Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналистам, сообщает Деловая столица.
"Россия находится в крайней стадии, когда она начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу. В один момент могут происходить очень интересные события, которые точно будут на пользу нам, и я еще раз подчеркиваю: Запад должен быть готов к тому моменту, что Россия будет деколонизирована в ближайшее время", — заявил политик.
По мнению секретаря СНБО, это "неотвратимый процесс", хотя некоторые страны и не желают такой деколонизации РФ.