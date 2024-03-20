Данилов заявил, что РФ будет деколонизирована уже "в ближайшее время"

Странам Запада нужно готовиться, поскольку полная деколонизация Российской Федерации состоится "в ближайшее время"﻿. Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналистам, сообщает Деловая столица.

"Россия находится в крайней стадии, когда она начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу. В один момент могут происходить очень интересные события, которые точно будут на пользу нам, и я еще раз подчеркиваю: Запад должен быть готов к тому моменту, что Россия будет деколонизирована в ближайшее время" , — заявил политик.

По мнению секретаря СНБО, это "неотвратимый процесс", хотя некоторые страны и не желают такой деколонизации РФ.