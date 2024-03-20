Ночью беспилотники атаковали Энгельс: Минобороны РФ заявляет о работе ПВО
В ночь на 20 марта беспилотники атаковали Энгельс в Саратовской области РФ – там находится военный аэродром.
О взрывах сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев.
Издание сообщает, что местные жители слышали не менее 4 взрывов.
Губернатор области сообщил о работе ПВО.
"Над Энгельсом было ликвидировано БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", – отметил он.
В Минобороны РФ отчитались о сбитых беспилотниках:
"Очередными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей".
Отметим, в Энгельсе находится база военно-космических сил России – "Энгельс-2".