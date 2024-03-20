Ночью беспилотники атаковали Энгельс: Минобороны РФ заявляет о работе ПВО

В ночь на 20 марта беспилотники атаковали Энгельс в Саратовской области РФ – там находится военный аэродром.

О взрывах сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев.

Издание сообщает, что местные жители слышали не менее 4 взрывов.

Губернатор области сообщил о работе ПВО.

"Над Энгельсом было ликвидировано БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет" , – отметил он.

В российском Энгельсе под утро 20 марта раздались взрывы.

Видео российского паблика Astra pic.twitter.com/PXRFdce3YW — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 20, 2024

В Минобороны РФ отчитались о сбитых беспилотниках:

"Очередными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей".

Отметим, в Энгельсе находится база военно-космических сил России – "Энгельс-2".