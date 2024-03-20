В Пентагоне заявили о "повышенном риске" для Украины без помощи США

Задержки в получении Украиной помощи США продолжают подвергать Украину "повышенный риск". Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает Радио Свобода.

"Мы полностью осознаем ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому опять же мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день" , - сказал он 19 марта, находясь на авиабазе "Рамштайн" в Германии, где проходило 20-е заседание Контактной группы по обороне Украины.

"Украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами, и они продолжают держать рубеж на большей части передовой линии. Как вы подчеркиваете, российские войска добились определенных постепенных успехов. Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке. Украины и на том, чтобы Россия не могла захватить больше территории. И тогда, надеюсь, в будущем мы увидим, что Украина вернет свою территорию" , – добавил Райдер.

Спикер Пентагона также отметил помощь, оказываемую Украине партнерами США в Европе.

"С точки зрения типов помощи, которую мы видим от стран, это действительно масштабно и существенно. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты являются одним из многих партнеров, работающих в поддержку Украины. Поэтому такие форумы, как Контактная группа по обороне Украины и коалиции возможностей позволят нам продолжать определять наиболее неотложные потребности Украины не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе" , – отметил он.

19 марта в Германии состоялось 20 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором председательствовал лично министр обороны США Ллойд Остин. Это был его первый заграничный визит после госпитализации. Встреча в формате Рамштайн собирается на фоне критической нехватки в Украине боеприпасов и заметного продвижения российских войск на востоке, а также задержки с оказанием помощи США.

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