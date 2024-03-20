Армия РФ ударила по Днепропетровской области, пятеро пострадавших

Российские войска ночью атаковали Днепропетровщину, пострадали пять человек. Об этом проинформировал начальник Днепропетровской ОВА, Сергей Лисак.

"Ночью громко было в Синельниковском районе. От вражеской атаки, предварительно, пострадали пять человек. Среди них целая семья, дом которой разбили оккупанты" , - говорится в сообщении.

Глава администрации отметил, что это были брат с сестрой – 12 и 19 лет, 57-летний отец – в состоянии средней тяжести. Сильнее раненая 47-летняя женщина - "тяжелая". Все четверо – в больнице.

На пораженной территории повреждены дома. Информация уточняется.