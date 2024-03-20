Канада может закупать дроны украинского производства
Канада и другие партнеры Украины могли бы закупать производимые в Украине дроны для собственных оборонных нужд. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр во время пресс-конференции в Оттаве, сообщает Укринформ.
По его словам, во время февральского визита в Киев ему удалось обсудить опыт Украины в использовании дронов на поле боя, а также достижения в их производстве с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.
"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность", - сказал Блэр.
По его словам, "никто не знает лучше украинцев, чем воевать с россиянами".
"У них два года строгого боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения относительно будущих закупок", - отметил министр.
Он добавил, что Канада вместе с другими партнерами по коалиции способностей будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в Украине.
“Мы в духе сотрудничества будем работать с украинцами, будем поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества и для всех членов коалиции, в том числе Канады”, - подытожил Блэр.