Канада может закупать дроны украинского производства

Канада и другие партнеры Украины могли бы закупать производимые в Украине дроны для собственных оборонных нужд. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр во время пресс-конференции в Оттаве, сообщает Укринформ.

По его словам, во время февральского визита в Киев ему удалось обсудить опыт Украины в использовании дронов на поле боя, а также достижения в их производстве с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.

"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность" , - сказал Блэр.

По его словам, "никто не знает лучше украинцев, чем воевать с россиянами".

"У них два года строгого боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения относительно будущих закупок" , - отметил министр.