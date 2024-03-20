На фронте 80 столкновений, россияне активизировались на Лиманском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего штурмов зафиксировано на Новопавловском направлении – 29. Также россияне активизировались на Лиманском направлении – ВСУ отразили 14 атак. Под Авдеевкой оккупанты атаковали 13 раз.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 20 марта.

Всего враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Великая Лукашевка, Белополье Сумской области; Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Веселое, Константиновка, Очеретино, Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Новоселовка Первая, Уманское и Старомайорское Донецкой области; Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурм позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлен 1 штурм позиций наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления БПЛА и 1 станции РЭБ противника.