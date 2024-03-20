Бен Уоллес оценил идею с отправкой войск в Украину

Бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Лондон должен увеличить военные расходы и готовиться к вероятному противостоянию с Россией на территории Украины. Об этом пишет Daily Mail, сообщает Корреспондент.

"Мы должны использовать фразу "мы не можем исключать". В конце концов, часть сдерживания - это двусмысленность, чтобы противник думал, как далеко мы зайдем и что будем делать. Это то, что Путин делает мастерски - он заставляет всех гадать. Важно, чтобы мы никогда не закрывали пути и заставляли людей гадать" , - сказал он.

Он указал, что российская агрессия это "очень серьезно".

"Лучше всего - это убедиться, что он понимает, что мы считаем то, что он делает в Украине, очень и очень серьезным" , - подчеркнул бывший глава Минобороны.

Он добавил, что фиктивные выборы в России показали, что Путин - самый близкий к Адольфу Гитлеру в этом поколении.