РФ за сутки потеряла в войне 700 военных и 37 беспилотников – Генштаб
Россия в сутки потери в войне против Украины 700 военных, 9 танков, 16 артиллерийских систем, 37 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 433 090 (+700) человек,
- танков − 6 828 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 13 058 (+9) ед,
- артиллерийских систем − 10 714 (+16) ед,
- РСЗО − 1 017 (+0) ед,
- средств ПВО − 721 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8355 (+37) ед,
- крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 198 (+7) ед,
- специальной техники – 1738 (+3) ед.