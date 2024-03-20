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РФ за сутки потеряла в войне 700 военных и 37 беспилотников – Генштаб

РФ за сутки потеряла в войне 700 военных и 37 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

Россия в сутки потери в войне против Украины 700 военных, 9 танков, 16 артиллерийских систем, 37 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 433 090 (+700) человек,
  • танков − 6 828 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 058 (+9) ед,
  • артиллерийских систем − 10 714 (+16) ед,
  • РСЗО − 1 017 (+0) ед,
  • средств ПВО − 721 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8355 (+37) ед,
  • крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 198 (+7) ед,
  • специальной техники – 1738 (+3) ед.

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