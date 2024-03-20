РФ за сутки потеряла в войне 700 военных и 37 беспилотников – Генштаб

Россия в сутки потери в войне против Украины 700 военных, 9 танков, 16 артиллерийских систем, 37 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили: