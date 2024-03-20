Мужчин могут подавать в розыск после третьей неявки в ТЦК – нардеп

Военнообязанные мужчины, которые после вручения повестки трижды не придут в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, могут объявлять в розыск. Об этом рассказал в эфире телемарафона народный депутат от «Батьківщини» Вадим Ивченко, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает Зеркало недели.

Эту идею для нового проекта о мобилизации будут рассматривать в Верховной Раде.

«Есть такая инициатива, касающаяся увеличения штрафов за неявку в ТЦК после вручения повестки. Каждый следующий штраф будет больше предыдущего, а если человек не придет трижды, его могут подать в розыск. Для этого будет необходимо решение суда. Такое предложение предоставили в правительстве, его рассмотрят парламентарии правоохранительного комитета» , – отметил Ивченко.

Ранее он говорил, что из законопроекта о мобилизации исключили ограничение на использование транспорта и блокирование счетов уклонистов.