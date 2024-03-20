Сенат Канады одобрил обновленную зону свободной торговли с Украиной
Сенат Канады принял в третьем чтении законопроект, которым имплементируется модернизированное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). Об этом заявила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, сообщает Европейская правда.
Обновленное соглашение было подписано 22 сентября 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву.
Ранее в феврале этого года Палата общин парламента Канады поддержала соглашение большинством голосов и направила его в Сенат для утверждения.
Соглашение требует одобрения генерал-губернатора Канады, что должно завершить процедуру ратификации CUFTA в Канаде.
"Модернизированное Соглашение о свободной торговле, которое включает разделы по цифровой торговле, финансовым услугам и защите инвестиций, станет важным инструментом содействия украинским компаниям в выходе на канадский рынок и участия канадских компаний в восстановлении", – отметила посол.