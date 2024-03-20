В Херсонской области из-за обстрелов погиб человек, еще пятеро получили ранения

За прошедшие сутки, 19 марта, российские войска снова обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских ударов один человек погиб, еще пятеро — получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В частности, россияне обстреливали Берислав, Шевченковку, Крещеновку, Антоновку, Станислав, Широкую Балку, Осокоровку, Днепровское, Михайловку, Качкаровку, Бургунку, Республиканец, Одрадокаменку, Садовое, Кизомис, Приднепровское, Шляховое и город Херсон.

Как информирует Прокудин, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате обстрелов повреждены две многоэтажки и восемь частных домов. Также зафиксированы попадания в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.