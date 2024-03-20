КНДР заявила об успехах в создании гиперзвуковой ракеты

Северная Корея успешно испытала твердотопливный двигатель своей гиперзвуковой ракеты среднего радиуса действия нового типа, написали государственные СМИ страны, заявляя о прогрессе в разработке более мощной ракеты, предназначенной для ударов по отдаленным американским целям в регионе. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Гиперзвуковая ракета - одна из ряда высокотехнологичных систем вооружений, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын публично пообещал представить, чтобы справиться с тем, что он назвал углублением враждебности со стороны США. Эксперты говорят, что Ким хочет модернизировать арсенал вооружений, чтобы вырвать у Штатов уступки, такие как ослабление санкций, когда возобновится дипломатия.

Во вторник, 19 марта, Ким руководил испытанием многоступенчатого твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты на северо-западном ракетном полигоне, сообщило официальное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

ЦТАК цитирует Кима, который заявил, что стратегическая ценность новой ракеты средней дальности так же важна, как и межконтинентальные баллистические ракеты, нацеленные на материковую часть США. В заявлении говорится, что график завершения разработки новой системы вооружений был "установлен благодаря большому успеху в важных испытаниях".

Ракеты средней дальности КНДР – это системы вооружений, в первую очередь нацеленные на атаку американской тихоокеанской территории Гуам, где расположены военные базы. По словам экспертов, посредством корректировки дальности ракеты могут быть использованы для поражения более близких целей, таких как военные объекты США на японском острове Окинава.