Польский премьер надеется договориться с Украиной об агроэкспорте до 28 марта

Глава польского правительства Дональд Туск надеется, что до встречи украинского и польского правительств в Варшаве, которая запланирована на 28 марта, стороны смогут принять решения, которые удовлетворят обе стороны и польских фермеров. Об этом Туск заявил на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что до 28 марта, а в этот день мы планируем встречу с украинским правительством в Варшаве, мы примем совместные решения с Украиной, которые будут намного безопаснее для польских аграриев" , - заявил Туск.

Он сообщил, что с украинцами в течение двух недель будут найдены решения по нескольким вопросам: утверждение лицензий, согласие правительства на пропуск агропродукции с территории Украины.

"Если потребуется, то также остановим﻿ транзит на время. И я хочу, чтобы это было с согласия с украинскими властями, не хочу им вредить" , - подчеркнул польский премьер.

Он добавил, что удалось нейтрализовать большинство угроз, о которых говорили польские аграрии, в частности, в пользовании оставят часть пахотных земель, которые должны были изъять в соответствии с Европейским зеленым курсом.

Вместе с тем, по его словам, убеждение Еврокомиссии было сложным делом, и не все удалось достичь на 100%.

Туск также сообщил, что правительство Польши сейчас действует в условиях, когда нужно планировать много средств на безопасность Польши, а также помощь Украине.