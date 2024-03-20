Кулеба объяснил, в чем идея Макрона об отправке войск

Говоря о возможности отправки западных военных в Украину, президент Франции Эммануэль Макрон не имел в виду их участие в боевых действиях. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Лига.net.

По его словам, французский лидер имел в виду подготовку украинских военных. Кулеба заверил, что Украина никогда не обращалась к Франции с просьбой отправить войска для борьбы против России.