Финляндию снова признали самой счастливой страной мира
Ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год подряд, сообщает Европейская правда.
Согласно данным ежегодного World Happiness Report, опубликованного в среду, соседи Финляндии – Дания, Исландия и Швеция – также сохраняют свои места в первой десятке.
В этих странах тесная связь с природой и здоровый баланс между работой и личной жизнью способствуют лидерству в мировых рейтингах счастья.
В то же время рост ощущения несчастья, особенно среди молодежи, привел к тому, что другие западные страны опустились в рейтинге.
Соединенные Штаты и Германия впервые выпали из первой двадцатки со времени публикации первого отчета более десяти лет назад. Украина заняла 105 место.
Их место заняли Коста-Рика и Кувейт на 12 и 13 местах соответственно. Сербия, Болгария и Латвия сообщили о наибольшем росте уровня счастья. Афганистан находится на последнем месте.
Отчет основывается на данных глобального опроса людей в более чем 140 странах мира. Страны ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года, в данном случае – с 2021 по 2023 год. Во внимание принимаются такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.
Обнародование отчета совпадает с Международным днем счастья, который отмечают 20 марта.
Финляндия возглавляла этот рейтинг и во времена пандемии. Тогда ее жители высоко оценили меры взаимного доверия, которые помогли защитить жизнь и средства к существованию.