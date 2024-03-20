Рада готовит обращение к странам мира с просьбой не признавать легитимность Путина

В Верховной Раде готовят обращение к странам мира с просьбой не признавать Владимира Путина "легитимным президентом" России. Об этом в эфире Радио Свободы заявил глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко, сообщает Лига.net.

По его словам, одним из инициаторов является спикер парламента Руслан Стефанчук и комитет, возглавляемый Мережко. В разработке обращения участвовала и парламентская оппозиция.

"Украинская делегация была одним из инициаторов закрепления в одной из резолюций ПАСЕ призыва к непризнанию Путина легитимным. То есть это результат деятельности украинской парламентской дипломатии" , – сказал нардеп.

Народный депутат от Слуги народа, член комитета по внешней политике Мария Мезенцева заявила изданию, что ПАСЕ "быстрее всех" реагирует на внешнеполитические ситуации, касающиеся агрессии РФ против Украины.

Она напомнила, что 13 октября ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с призывом к государствам-членам организации признать Путина нелегитимным по истечению его нынешнего "президентского срока" и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных и с целью достижения мира.

По словам Мезенцевой, то, что Путина "поздравили" лидеры КНДР, Китая, Ирана и не поздравили лидеры союзников Украины, свидетельствует о том, что "все делается правильно".