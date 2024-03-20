"Слуги" в Раде близки к дезорганизации из-за отсутствия мотивации - СМИ

По данным источников "Слуги народа", фракция сейчас близка к окончательной дезорганизации, а сразу несколько десятков народных депутатов выражали желание сложить мандаты из-за отсутствия мотивации, сообщает Украинская правда.

По состоянию на данный момент в "Слуге народа" де-юре 235 парламентариев. Регулярно приходят на заседание и активно голосуют – ориентировочно 170-180 нардепов. Остальные либо открыто откололись, как 17 депутатов группы Разумкова, либо регулярно пропускают заседания.

По данным источника, между Офисом президента и парламентом есть недоразумения.

"Между Офисом президента и парламентом есть недоразумение. ОП презирает парламент. Они думают, что "слуги" будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что? А мы уже два года полномасштабной войны выстояли. Поэтому старая модель взаимодействия уже не работает. Нужно что-либо менять" , – рассказал собеседник.

"Во-первых, все устали от войны. Во-вторых, появилось много жестких ограничений, например, невозможность уехать в командировку. В-третьих, депутаты не влияют на процессы в государстве и потому не видят своей роли в Раде и смысла быть там" , – добавил источник.

По информации источников издания, сразу несколько десятков народных депутатов из "Слуги народа" выражали руководству фракции желание сложить мандаты. Основная причина – отсутствие мотивации.