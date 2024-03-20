Китай может сыграть главную роль в завершении войны — Кулеба

Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны, развязанной Россией в Украине﻿. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью La Stampa, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что в ожидании точной даты проведения Мирного форума в Швейцарии "продолжаются двусторонние контакты".