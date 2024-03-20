Китай может сыграть главную роль в завершении войны — Кулеба
Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны, развязанной Россией в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью La Stampa, сообщает Деловая столица.
Он отметил, что в ожидании точной даты проведения Мирного форума в Швейцарии "продолжаются двусторонние контакты".
"К примеру, с Китаем, который может сыграть ключевую роль в прекращении войны в силу своих особых отношений с Россией", — отметил министр.