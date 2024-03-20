На Днепропетровщине из-за непогоды обесточены более 9 тысяч потребителей – Минэнерго

Из-за неблагоприятных погодных условий в Днепропетровской области обесточивалось более 9 тысяч потребителей.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, сообщает Экономическая правда.

"По состоянию на утро почти все заживлены, остается без света около 100 абонентов" , - добавили в ведомстве.

Кроме этого за прошедшие сутки, 19 марта, аварийно выключалась воздушная линия электропередачи 220 кВ в Закарпатской области. Без обесточенных потребителей, добавили в Минэнерго.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что на данный момент дефицита электроэнергии нет. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт.