Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о досрочном начале школьных каникул в приграничных с Украиной районах региона, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе, где накануне возобновились бои, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что по всему региону плановые каникулы начнутся с понедельника. Колледжи и вузы переводят на дистанционное обучение без присутствия преподавателей в зданиях учебных заведений. Кружки и секции на этой неделе не будут работать.

Напомним, российские повстанцы против путинского режима проводят рейд в Белгородской и Курской областях. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов. Местное население в панике убегает. В свою очередь, российские добровольцы несколько раз объявляли гуманитарные коридоры для гражданских.