Украина полностью национализировала Николаевский глиноземный завод Дерипаски

Украина завершила национализацию ООО "Николаевский глиноземный завод", ранее принадлежавшее россиянину Олегу Дерипаске. Такую информацию обнародовала аналитическая система Contr Agent, сообщает Лига.Бизнес.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил взыскать предприятие в доход государства в рамках санкций против Дерипаски, а с 20 марта 2024 года единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества Украины.

Раньше корпоративные права Николаевского глиноземного завода принадлежали компаниям Алюминий Украины (13,96%) и Гуардон Украина (86,04%). Теперь они выведены из перечня учредителей, хотя их тоже национализировали и передали в собственность Фонда госимущества.

С июня 2022 года по февраль 2024 корпоративные права МГЗ находились под арестом, завод последние два года не работает. В мае 2023 года глава Николаевской областной администрации Виталий Ким говорил, что на МГЗ осталось всего 300 сотрудников из 6 000, которые были до войны. Они в основном заняты охраной и обслуживанием шламовых полей.