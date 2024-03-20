Польское правительство договорилось с фермерами о запрете транзита из Украины – СМИ

Польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.﻿ Об этом сообщает "Польское радио", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Документ подписали представители протестующих фермеров, а также министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.

Договоренность предусматривает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, которое действует с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля этого года.

Обе стороны в подписанном документе также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но также подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.

Представители фермеров в соглашении декларируют поддержку правительством своей страны изменений в "Зеленое соглашение". Речь идет прежде всего о замене обязательного перелога на добровольную экосхему и упрощении других правил для фермеров.