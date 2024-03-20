Польские фермеры полностью не пропускают грузовики на двух КПП – пограничники

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на границе с Украиной, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях или вообще ограничивая движение по отдельным направлениям. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

По его данным, по состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска.

Демченко отметил, что "ныне польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины, а также пропускают на въезд в Польшу только несколько грузовиков в сутки по направлению "Шегини", за минувшие сутки таких было пять".

По его словам, также польские фермеры пропускают через ЧП "Ягодин" и "Шегини" крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину – за прошедшие сутки это 70 и 40 соответственно.

По состоянию на утро 20 марта на этих пяти направлениях в очередях на территории Польши всего находится 850 грузовиков, больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин". Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Как сообщалось, польские аграрии в среду проводят большую забастовку, в рамках которой блокада дорог и протесты будут проходить более полутысячи мест по всей Польше. Главные требования фермеров остаются прежними: отказ правительства Польши от Европейского зеленого курса и блокада агропродукции из Украины.