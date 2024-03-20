Правительство решило закрыть реестр "международных спонсоров войны"

Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны". Об этом говорится на сайте правительства, сообщает Лига.Бизнес.

19 марта этот вопрос обсуждали на расширенном заседании Кабмина в присутствии секретаря СНБО, главы СБУ, генерального прокурора и главы Национального агентства по предотвращению коррупции. Также в заседании приняли участие представители иностранных посольств и Евросоюза.

Министерство иностранных дел рассказало, что получило многочисленные обращения представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка. По его информации, этот список отрицательно сказывается на принятии важных решений для противодействия российской агрессии.

Министерство юстиции подчеркнуло, что недопустимо распространять от имени государства такую информацию без урегулирования на законодательном уровне.

Совет национальной безопасности и обороны отметил, что вся исчерпывающая информация о санкциях теперь содержится в Государственном реестре санкций, поэтому необходимости в дополнительных институтах больше нет.

Национальное агентство по предотвращению коррупции тоже согласилось, что существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

Поэтому были приняты следующие решения:

всю информацию со страницы "Международные спонсоры войны" передадут в межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики, которая рассмотрит наличие оснований для применения санкций СНБО;

страница "Международные спонсоры войны" будет переадресовываться на вебсайт Государственного реестра санкций.

НАПК два года самостоятельно определяло, какие компании являются "международными спонсорами войны". Время от времени это создавало Украине проблемы с другими государствами –Венгрией, Австрией, Китаем, Грецией.

Министр юстиции Денис Малюська в интервью Forbes сказал, что международные партнеры жалуются на перечень компаний, и назвал непонятной логику включения компаний в этот список.

В последний раз список "спонсоров войны" агентство пополняло 15 февраля 2024 года, когда туда попала нефтесервисная компания Weatherford International.

27 февраля 2024 года НАПК получило нового руководителя – им стал Виктор Павлущик.