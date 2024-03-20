В ЕС возникли разногласия во введении санкций в отношении Ирана - WSJ

Евросоюз выступает против стремления Франции и Германии ввести санкции против Ирана за поставку ракет и другой военной техники своим региональным союзникам. Об этом The Wall Street Journal на условиях анонимности сообщили чиновники ЕС, сообщает Европейская правда.

По словам источников, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против санкций, на которых настаивают Франция, Германия, Нидерланды и пять других стран Евросоюза, заявив, что этого не следует делать сейчас.

В письме, с которым ознакомилось издание, в адрес Борреля эти восемь стран заявили, что ЕС должен ввести режим санкций, который позволит им нацелиться на "иранских субъектов, вооружающих, финансирующих, консультирующих и инструктирующих" проиранские региональные ополчения, а также сами группировки.

Как говорится в материале, чиновники ЕС в Брюсселе заявили государствам-членам Евросоюза, что принятие мер против Ирана из-за его поддержки своих союзников на Ближнем Востоке может привести к эскалации напряженности в регионе и взорвать дипломатию по ядерной программе Ирана.

В письме восьми стран-членов ЕС на прошлой неделе Боррель заявил, что их предложение нацелиться на дестабилизирующую деятельность Ирана "объединило бы два театра" России и Ближнего Востока, "что может иметь потенциально непредсказуемые последствия", утверждает WSJ.

"Остается крайне важным тщательно оценить потенциальное влияние дальнейших мер, чтобы избежать того, что участие ЕС может быть истолковано как эскалация или поставить под угрозу другие важные цели политики ЕС, такие как сдерживание ядерной программы Ирана, которая более настоятельна, чем когда-либо" , – цитирует издание его ответ.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в письме к Боррелю от 26 февраля, с которым ознакомился WSJ, попросил ЕС "присоединиться к США во введении дополнительных санкций против иранских юридических и физических лиц, причастных к растущему военному сотрудничеству Ирана с РФ, в частности, связанному с передачей ракет и дронов".