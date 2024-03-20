Решение саммита ЕС по Украине может усложниться из-за Боснии — СМИ

Прогресс Боснии и Герцеговины на ее пути присоединения к ЕС может осложнить лидерам Евросоюза на саммите на этой неделе принятие решения по Украине и Молдове.﻿ Об этом говорится в публикации издания Euractiv, сообщает Европейская правда.

Во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе в четверг 21 марта ожидается, что Еврокомиссия представит письменный отчет по Боснии и Герцеговине и даст устные оценки по Украине и Молдове. По данным издания, сейчас представляется, что обсуждение этого вопроса на саммите может затянуться.

Пока не известно, как рекомендация Европейской комиссии начать переговоры с Боснией и Герцеговиной будет воспринята европейскими лидерами.

"Все еще существует определенная неопределенность, и эта часть текста все еще остается за скобками" , – сказал дипломат ЕС, комментируя проект решения саммита.

Босния отстает от Украины и Молдовы на один шаг, ее начало переговоров о вступлении в ЕС обусловлено завершением ряда реформ. Европейская комиссия рекомендовала Боснии и Герцеговине начать переговоры о вступлении, а президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна сделала "впечатляющие шаги".

Однако для некоторых наблюдателей этот шаг стал неожиданностью, поскольку в недавнем отчете по расширению ЕС отмечался ограниченный прогресс Боснии, особенно в сфере избирательных реформ.

В течение последней недели несколько дипломатов и должностных лиц ЕС выразили обеспокоенность по поводу отхода ЕС от подхода к расширению, основанного на "заслугах".

"Европейская комиссия применила очень политический подход к отчету" , – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

"Если бы она была честной и сказала, что критерии не достигнуты, но мы должны двигаться вперед из-за необходимости, это было бы менее проблематично, чем рассказывать нам, что все радужно и все улучшилось" , – сказал чиновник.

Некоторые страны, в частности Франция, Нидерланды и Дания, выразили предостережение относительно уровня прогресса Боснии.

"Если лидеры ЕС дадут зеленый свет, нам нужно будет обсудить, что имеет преимущество: процесс, основанный на заслугах, или геополитическая необходимость" , – сказал изданию дипломат ЕС.

Для некоторых стран-членов ЕС, включая Австрию, Хорватию, Венгрию и Словению, прогресс по вступлению Украины и Молдовы должен идти бок о бок с прогрессом для стран Западных Балкан. В течение последних недель они лоббировали то, чтобы следующие шаги для Украины и Молдовы были привязаны к шагам Боснии и Герцеговины.

Большинство стран-членов ЕС, однако, настаивают на равном отношении ко всем трем странам.