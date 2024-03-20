Польские протестующие заблокируют движение автобусов через КПП "Шегини" – ГПСУ

Польские фермеры намерены заблокировать движение пассажирских автобусов в пункте пропуска "Медика" - "Шегини".﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"По информации, которую украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Польши, польские фермеры масштабируют свои действия по блокированию движения для транспортных средств в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского - "Шегини".

Протестующие будут блокировать движение для автобусов как на въезд в Польшу, так и на выезд. Участники блокады границы планируют пропускать по одному автобусу в два часа как на выезд из Польши так и на въезд" , – сообщил он.

Как объясняет Демченко, о том, сколько продлятся такие действия - информации от польских пограничников пока не поступало.

Польская сторона должна сообщить в случае изменения ситуации, или наличия дополнительной информации, отметил офицер.